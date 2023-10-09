Окупанти поранили пенсіонерку на Херсонщині: вона у стані середньої тяжкості

Російська армія сьогодні, 9 жовтня, вкотре атакувала Херсонську область. Під атаку потрапило смт Кіндійка, постраждала пенсіонерка. Про це повідомили у пресслужбі Херсонської ОВА.



«Росіяни обстріляли селище Кіндійка. Близько 13:30 під ворожий удар потрапила 63-річна жінка, яка знаходилася у будинку», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що потерпілу доправили до лікарні у стані середньої тяжкості. Лікарі проводять обстеження та надають їй медичну допомогу.



Нагадаємо, 8 жовтня обстріляли смт Кіндійка, поранення отримала дитина.