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Окупанти поранили пенсіонерку на Херсонщині: вона у стані середньої тяжкості

09 жовтня 2023, 15:49

Окупанти поранили пенсіонерку на Херсонщині: вона у стані середньої тяжкості

Російська армія сьогодні, 9 жовтня, вкотре атакувала Херсонську область. Під атаку потрапило смт Кіндійка, постраждала пенсіонерка. Про це повідомили у пресслужбі Херсонської ОВА.

«Росіяни обстріляли селище Кіндійка. Близько 13:30 під ворожий удар потрапила 63-річна жінка, яка знаходилася у будинку», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що потерпілу доправили до лікарні у стані середньої тяжкості. Лікарі проводять обстеження та надають їй медичну допомогу.

Нагадаємо, 8 жовтня обстріляли смт Кіндійка, поранення отримала дитина.

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12:45
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