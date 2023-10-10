Втрати серед цивільних осіб з 24 лютого 2022 року, після початку Росією повномасштабної війни проти України, до 8 вересня 2023 року склали 27 768 осіб (на 24 вересня – 27 449), у тому числі 9 806 загиблих (9 701), повідомило управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН).

«УВКПЛ ООН вважає, що реальна кількість випадків загибелі або поранення цивільних осіб значно вища, оскільки багато повідомлень з місць, де такі випадки мали місце, як і раніше, вимагають додаткового підтвердження, у той час як отримання інформації з деяких місць, де продовжуються бойові дії , затримується», — наголошується у документі щодо даних ООН.

Це стосується, наприклад, таких населених пунктів як Маріуполь (Донецька обл.), Лисичанськ, Попасна та Сєвєродонецьк (Луганська обл.), де, за повідомленнями, зафіксовано численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб.

За підтвердженими даними ООН, загинули 4571 чоловік, 2756 жінок, 294 хлопчиків і 237 дівчаток, тоді як стать 29 дітей і 1919 дорослих поки не вдалося встановити.

Серед 17 962 поранених 530 хлопчиків та 381 дівчинка, а також 285 дітей, стать яких поки не вдалося встановити.

Порівняно з даними на 24 вересня загинуло п'ятеро дітей та ще десятьох було поранено.

Якщо раніше зведення УВКПЛ ООН про кількість втрат виходило щодня, а потім лише у робочі дні, то з липня 2022 року воно стало щотижневим, а з кінця травня 2023 року – за кожні два тижні. У цьому зведенні, як і в попередньому, наведено дані щодо місяців.

Згідно з ними, за 8 днів жовтня ООН зафіксувала смерті 66 цивільних. У вересні кількість нових смертей у звітах знизилася до 143 зі 155 у серпні, 163 – у липні, 186 – у червні, 175 – у травні, по 182 – у квітні та березні, 144 – у лютому.

Найбільш смертоносним місяцем, як зазначає ООН, для цивільних осіб залишається березень минулого року – щонайменше 4 182 загиблих. У квітні 2022, згідно з публікацією УВКПЛ, кількість смертей цивільних через війну знизилася до 830, у травні – до 553, у червні – до 429 та у липні – до 386. У перші п'ять днів війни з 24-го по 28 лютого загинуло 375 осіб, у серпні минулого року – 341, у вересні – 409, у жовтні – 310, у листопаді – 188, у грудні – 206 та у січні цього року – 201.

Число поранених за 8 дні жовтня склало 122 порівняно з 536 у вересні, 559 – у серпні, 692 – у червні, 679 – у червні, 688 – у травні, 492 – у квітні, 591 – у березні, 457 – у лютому, 538 – у січні цього року, 617 – у грудні та 541 – у листопаді минулого року. У жовтні число поранених скоротилося до 795 з 984 у вересні, коли воно виявилося вищим за показник серпня – 922. До цього щомісячно кількість поранених перевищувала тисячу: липень – 1 133, червень – 1 109, травень – 1 140, квітень – 1 , березень – 3 001. За п'ять перших днів війни у лютому минулого року було поранено 469 людей.

УВКПЛ ООН уточнює, що з початку жовтня від зброї вибухової дії було зафіксовано загибель 63 людей та ще 113 було поранено, тоді як від мін та вибухонебезпечних пережитків війни померло троє та було поранено дев'ять осіб (6%).

На території, що контролюються урядом, за даними ООН, за 8 днів жовтня припало 91% жертв.

У зведенні традиційно зазначено, що зростання показників до попереднього зведення не слід відносити тільки на випадки після 24 вересня, оскільки протягом цього періоду Управління верифікувало кілька випадків за попередні дні.