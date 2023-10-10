Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Майже 10 тисяч цивільних загинули на війні в Україні, ще близько 18 тисяч поранено — ООН

10 жовтня 2023, 09:22

Майже 10 тисяч цивільних загинули на війні в Україні, ще близько 18 тисяч поранено — ООН

Втрати серед цивільних осіб з 24 лютого 2022 року, після початку Росією повномасштабної війни проти України, до 8 вересня 2023 року склали 27 768 осіб (на 24 вересня – 27 449), у тому числі 9 806 загиблих (9 701), повідомило управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН).

«УВКПЛ ООН вважає, що реальна кількість випадків загибелі або поранення цивільних осіб значно вища, оскільки багато повідомлень з місць, де такі випадки мали місце, як і раніше, вимагають додаткового підтвердження, у той час як отримання інформації з деяких місць, де продовжуються бойові дії , затримується», — наголошується у документі щодо даних ООН.

Це стосується, наприклад, таких населених пунктів як Маріуполь (Донецька обл.), Лисичанськ, Попасна та Сєвєродонецьк (Луганська обл.), де, за повідомленнями, зафіксовано численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб.

За підтвердженими даними ООН, загинули 4571 чоловік, 2756 жінок, 294 хлопчиків і 237 дівчаток, тоді як стать 29 дітей і 1919 дорослих поки не вдалося встановити.

Серед 17 962 поранених 530 хлопчиків та 381 дівчинка, а також 285 дітей, стать яких поки не вдалося встановити.

Порівняно з даними на 24 вересня загинуло п'ятеро дітей та ще десятьох було поранено.

Якщо раніше зведення УВКПЛ ООН про кількість втрат виходило щодня, а потім лише у робочі дні, то з липня 2022 року воно стало щотижневим, а з кінця травня 2023 року – за кожні два тижні. У цьому зведенні, як і в попередньому, наведено дані щодо місяців.

Згідно з ними, за 8 днів жовтня ООН зафіксувала смерті 66 цивільних. У вересні кількість нових смертей у звітах знизилася до 143 зі 155 у серпні, 163 – у липні, 186 – у червні, 175 – у травні, по 182 – у квітні та березні, 144 – у лютому.

Найбільш смертоносним місяцем, як зазначає ООН, для цивільних осіб залишається березень минулого року – щонайменше 4 182 загиблих. У квітні 2022, згідно з публікацією УВКПЛ, кількість смертей цивільних через війну знизилася до 830, у травні – до 553, у червні – до 429 та у липні – до 386. У перші п'ять днів війни з 24-го по 28 лютого загинуло 375 осіб, у серпні минулого року – 341, у вересні – 409, у жовтні – 310, у листопаді – 188, у грудні – 206 та у січні цього року – 201.

Число поранених за 8 дні жовтня склало 122 порівняно з 536 у вересні, 559 – у серпні, 692 – у червні, 679 – у червні, 688 – у травні, 492 – у квітні, 591 – у березні, 457 – у лютому, 538 – у січні цього року, 617 – у грудні та 541 – у листопаді минулого року. У жовтні число поранених скоротилося до 795 з 984 у вересні, коли воно виявилося вищим за показник серпня – 922. До цього щомісячно кількість поранених перевищувала тисячу: липень – 1 133, червень – 1 109, травень – 1 140, квітень – 1 , березень – 3 001. За п'ять перших днів війни у лютому минулого року було поранено 469 людей.

УВКПЛ ООН уточнює, що з початку жовтня від зброї вибухової дії було зафіксовано загибель 63 людей та ще 113 було поранено, тоді як від мін та вибухонебезпечних пережитків війни померло троє та було поранено дев'ять осіб (6%).

На території, що контролюються урядом, за даними ООН, за 8 днів жовтня припало 91% жертв.

У зведенні традиційно зазначено, що зростання показників до попереднього зведення не слід відносити тільки на випадки після 24 вересня, оскільки протягом цього періоду Управління верифікувало кілька випадків за попередні дні.

ТЕГИ

Інше
Жертви ООН

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
15:30
Жителям окупованого Донбасу обіцяють безкоштовне лікування лише за наявності паспорта РФ
14:24
Спецслужби Росії і Білорусі в теракті, що готується, хочуть звинуватити Україну — ЦНС
13:55
На бік агресора в окупації перейшло менше піввідсотка поліцейських — Виговський
13:14
Стосовно військкоматів та військово-лікарських комісій ГБР розслідує 260 справ
11:27
До виборів президента в РФ нову хвилю мобілізації не почнуть — розвідка
10:58
Російські окупанти обстріляли залізничну станцію Очеретине на Донеччині
10:09
Троє мирних жителів постраждали сьогодні внаслідок обстрілу селища на Харківщині — Синєгубов
09:38
Три райони Харківщини зазнали обстрілів минулої доби — Синєгубов
09:22
Майже 10 тисяч цивільних загинули на війні в Україні, ще близько 18 тисяч поранено — ООН
08:14
Понад 120 населених пунктів України опинилися під артилерійським вогнем минулої доби — Генштаб
08:02
ЗСУ просунулися в деяких районах Донецької та Запорізької областей — ISW
23:08
Донецьк, Луганськ та не тільки: Головні події 9 жовтня
18:12
Агент РФ, який прикривався волонтерським фондом, отримав 15 років — СБУ
16:42
Агент РФ більше року прослужив зв'язківцем на Закарпатті — ГБР
16:42
Перейшли на бік РФ. Правоохоронців Луганщини судитимуть за держзраду
16:09
Жителі Донецької області продовжують евакуюватися до безпечніших регіонів України — ОДА
14:41
У «ДНР» незадоволені темпами підготовки Маріуполя до опалювального сезону
13:42
В Україну вдалося повернути ще дев'ятьох дітей з окупованих територій — Прокудін
13:17
Затримано бізнесмена, який перерахував бойовикам «ДНР» понад 15 млн гривень
12:50
Ряд окупованих міст на Луганщині росіяни не готують до зими
усі новини
17:59
У Маріуполі на території меткомбінату імені Ілліча підірвався чоловік
17:27
Закупівля неякісних бронежилетів: ДБР повідомило про підозру ексзаступнику Міноборони
16:59
ЗСУ накрили позиції російських мінометників
16:18
Жителі Слов`янської громади отримали понад 18 мільйонів гривень компенсації за зруйноване житло
15:45
У Покровському районі сталася аварія, жінка загинула на місці
15:30
Жителям окупованого Донбасу обіцяють безкоштовне лікування лише за наявності паспорта РФ
15:10
Командувач Повітряних сил показав, як воїни ППО відбивали нічну атаку РФ
14:24
Спецслужби Росії і Білорусі в теракті, що готується, хочуть звинуватити Україну — ЦНС
14:24
РФ зранку атакує Авдіївку: на півночі від міста точаться важкі бої
13:55
На бік агресора в окупації перейшло менше піввідсотка поліцейських — Виговський
13:25
Ракетний удар по селу Гроза: кількість загиблих зросла до 53 осіб, ДНК-експертизи продовжуються
13:14
Стосовно військкоматів та військово-лікарських комісій ГБР розслідує 260 справ
12:28
Армія РФ вдарила по Авдіївці з «Градів» та артилерії: зруйновано будинок, поранено двох людей
11:27
До виборів президента в РФ нову хвилю мобілізації не почнуть — розвідка
11:10
СБУ затримала агентів ФСБ у Запоріжжі. «Полювали» на ППО і передавали дані окупантам
10:58
Російські окупанти обстріляли залізничну станцію Очеретине на Донеччині
10:09
Троє мирних жителів постраждали сьогодні внаслідок обстрілу селища на Харківщині — Синєгубов
09:45
«ДНР»: внаслідок обстрілу жінка отримала поранення
09:38
Три райони Харківщини зазнали обстрілів минулої доби — Синєгубов
09:22
Майже 10 тисяч цивільних загинули на війні в Україні, ще близько 18 тисяч поранено — ООН
усі новини
ВІДЕО
Збитий літак під Маріуполем. Фото: соцмережі ППО РФ збила свій літак під Маріуполем
06 жовтня, 16:55
Майже два роки без води: як виживають жителі Торецька поблизу фронту ► Майже два роки без води: як виживають жителі Торецька поблизу фронту ►
06 жовтня, 16:30
Наслідки обстрілу Харкова. Фото: соцмережі Війська РФ двічі вдарили по Харкову: Загинула дитина та її бабауся, більше 25 постраждалих
06 жовтня, 10:05
У Росії іноагентів перетворюють на «ворогів народу» за версією Кремля ► У Росії іноагентів перетворюють на «ворогів народу» за версією Кремля ►
05 жовтня, 22:56
Українські бійці в Криму. Кадр із відео Українські спецназівці висадилися вночі у Криму: що відомо
04 жовтня, 13:24
Росія святкує «день анексії» українських територій ► Росія святкує «день анексії» українських територій ►
29 вересня, 22:51
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама