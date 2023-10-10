Три райони Харківщини зазнали обстрілів минулої доби — Синєгубов

Минулої доби ворожі обстріли зазнали населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

«За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано», — написав Синєгубов у своєму телеграм-канал.

За його словами, зокрема, окупанти завдали авіаударів у районах Кондрашівки, Петропавлівки та Піщаного Куп'янського району. У Кондрашівці пошкоджено приватне домоволодіння.

Внаслідок мінометного обстрілу смт Козача Лопань Харківського району пошкоджено лінію електропередач. Крім того, під ворожими обстрілами перебували Вовчанські Хутори, Охрімівка, Дворічна, Кислівка та інші населені пункти.