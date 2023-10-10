Вимагали гроші у батька загиблого військового: затримано двох чоловіків

Затримання підозрюваних. Фото: ДСР Нацполіції

Оперативники управлінь стратегічних розслідувань у Луганській області спільно зі слідчими обласної поліції викрили у протиправній діяльності 23-річного та 39-річного чоловіків. Про це повідомляє Департамент стратигічних розслідувань Нацполіції.

Підозрювані вимагали 11 тисяч доларів США неіснуючого боргу батька загиблого військовослужбовця. Чоловікам повідомили про підозру у вимаганні.



За даними слідства, фігуранти загрожували йому фізичною розправою, тиснули психологічно і навіть змушували продати свій будинок.

За підтримки поліції особливого призначення Дніпропетровської області фігурантів було затримано відразу після отримання коштів.



На даний момент, фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Слідство продовжується.