Брянську область РФ атакували два безпілотники: деталі

Сьогодні вночі, 11 жовтня, нібито українські безпілотники атакували об'єкти на території Суражського району Брянської області. Про це повідомив губернатор регіону Олександр Богомаз.



За його словами, українці спробували атакувати об'єкти на території Суражського району за допомогою БПЛА.



«Два безпілотні літальні апарати літакового типу знищені силами ППО Міністерства оборони РФ. Постраждалих та руйнувань немає. На місці працюють оперативні та екстрені служби», — зазначив він.



Нагадаємо, у слободі Білій, Бєловського району невідомий безпілотник скинув два вибухові пристрої на підстанцію, один із трансформаторів загорівся, внаслідок чого було знеструмлено п'ять населених пунктів і лікарню.