Евакуація з Покровська: вивозять не лише людей, а й тварин ►

Прифронтовий Покровськ на Донеччині зазнає російських обстрілів щодня. Влада закликає мешканців евакуюватися. Поліцейські також допомагають людям виїжджати. Днями екіпаж «Білий янгол» вивіз літніх та маломобільних мешканців разом із їхніми домашніми улюбленцями — трьома собаками та кішкою.



Один із врятованих потребував негайної медичної допомоги, чоловік не міг самостійно пересуватися. Правоохоронці доправили хворого до лікарні.



Через близькість фронту евакуювати мешканців доводиться під прицільними ударами російської армії, нагадують у поліції. Спільно з підрозділом «Білий янгол» працює група ДСНС «Фенікс».

У зоні активних бойових дій на Донеччині проживає близько 45 тисяч населення, з них 239 дітей. У п'яти населених пунктах, де продовжується примусова евакуація сімей з дітьми, залишається 19 неповнолітніх.