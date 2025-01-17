ЗСУ ліквідували військових РФ і захопили їхню позицію на Лиманському напрямку: окупанти відмовилися здатися в полон

Атака ЗСУ на позицію росіян на Лиманському напрямку. Фото: кадр із відео

На Лиманському напрямку днями піхотинці окремого стрілецького батальйону 66-ї механізованої бригади ЗСУ наблизилися до позиції, де в бліндажі ховалися окупанти. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



Військові РФ відмовилися здатися в полон, тож їх ліквідували. Як результат – позиція під контролем ЗСУ.



«Це стало можливим завдяки злагодженій та професійній роботі піхотинців за підтримки операторів БПЛА та артилерії», – зазначили в ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що українські війська знищили російську піхоту на Краматорському напрямку.