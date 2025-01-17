Ракетний удар по Кривому Рогу: аварійно-рятувальні роботи завершені, кількість поранених зросла

Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу. Фото: ДСНС

У Кривому Розі завершили аварійно-рятувальні роботи після російської атаки. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



У місті пошкоджено чотири багатоповерхівки, 17 приватних будинків та 10 автомобілів.



Внаслідок ракетного удару чотири людини загинули. Кількість поранених зросла до 14 людей.



«Пошкоджено 4 багатоквартирні будинки, 17 приватних будинків, 3 господарські будівлі та 11 автомобілів. Роботи тривають», — повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.



Раніше повідомлялося про сімох постраждалих. Чотири людини загинули.



Понеділок, 20 січня, у місті оголошено днем жалоби.