Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Ракетний удар по Кривому Рогу: аварійно-рятувальні роботи завершені, кількість поранених зросла

17 січня 2025, 18:50

Ракетний удар по Кривому Рогу: аварійно-рятувальні роботи завершені, кількість поранених зросла

Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу. Фото: ДСНС Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу. Фото: ДСНС

У Кривому Розі завершили аварійно-рятувальні роботи після російської атаки. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

У місті пошкоджено чотири багатоповерхівки, 17 приватних будинків та 10 автомобілів.

Внаслідок ракетного удару чотири людини загинули. Кількість поранених зросла до 14 людей.

«Пошкоджено 4 багатоквартирні будинки, 17 приватних будинків, 3 господарські будівлі та 11 автомобілів. Роботи тривають», — повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Раніше повідомлялося про сімох постраждалих. Чотири людини загинули.

Понеділок, 20 січня, у місті оголошено днем жалоби.

ТЕГИ

Місця
Кривий Ріг
Організації
Армія РФ
Інше
Війна Загиблі Поранені ракетний удар
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:00
Головне за день: Атака на Кривий Ріг. Війська РФ окупували три села на Донеччині
20:06
Маріупольців без житла все більше, Авдіївка так само в руїні — дайджест з окупації ►
12:03
В окупованій Луганській області в кілька разів подорожчали деякі «послуги» для жителів – ОВА
09:08
На окупованій Луганщині чоловікам під час оформлення російського паспорта загрожує мобілізація в армію РФ – ОВА
08:30
Війська РФ окупували три села на Донеччині — DeepState
23:00
Головне за день: Росіяни окупували село Нескучне і збирають сили у Часовому Яру
20:45
У справі про вбивство американця Рассела Бентлі в Донецьку проходять 35 свідків
16:47
Уродженця Москви призначили «міністром культури ЛНР»
08:30
Російські військові окупували Нескучне на Донеччині — DeepState
23:00
Головне за день: Обмін полоненими. РФ захопила більшу частину Торецька
22:33
«ДНР»: За день від обстрілів постраждали троє мешканців Горлівки та Макіївки
20:21
Жителям Маріуполя, чиї квартири зруйновані, пропонують жити в будинках тих, хто виїхав
17:13
На Луганщині окупанти ввели нові тарифи на обслуговування багатоповерхівок: в ОВА розповіли, скільки доведеться платити жителям
15:25
Після обстрілу в Макіївці з-під завалів будинку дістали жінку
15:12
В окупованому Донецьку виявили тіло чоловіка, який вчинив самогубство
13:55
В окупованій Луганській області подорожчає проїзд в транспорті. «ЛНР» вводить нерегульований тариф
08:40
У Маріуполі відкривають кадетські класи для мілітаризації дітей
23:00
Головне за день: На Луганщині проблеми зі «швидкою допомогою» та поштою. ЗСУ атакували російські підприємства
17:51
На окупованій Луганщині проблеми зі «швидкою допомогою» та послугами пошти: в ОВА розповіли, що відомо
16:53
На захопленій Луганщині листоноші потрапили під обстріл: є пошкодження
усі новини
08:55
Київ та Запоріжжя під російськими обстрілами: є загиблі та поранені
08:34
За добу війська РФ поранили 1 мешканця Донецької області
23:21
Громади Донецької області розповіли, на що витратили 4,2 млрд. грн. за минулий рік
23:00
Головне за день: Атака на Кривий Ріг. Війська РФ окупували три села на Донеччині
22:40
Безпілотники атакували нафтобазу в Калузькій області РФ
21:46
Російські війська намагаються оточити Велику Новосілку на Донеччині
20:45
Ще 1500 посилок та листів рідні відправлять українським військовополоненим
20:06
Маріупольців без житла все більше, Авдіївка так само в руїні — дайджест з окупації ►
19:22
Одного із колишніх топ-чиновників МВС затримано — його підозрюють у корупції
18:50
П'ятеро українців на Донеччині перестануть перед судом за держзраду — вони воювали проти ЗСУ
18:50
Ракетний удар по Кривому Рогу: аварійно-рятувальні роботи завершені, кількість поранених зросла
15:41
«Азов» за півтора місяця взяв у полон понад три десятки російських окупантів на Торецькому напрямку
15:40
Евакуація з Покровська: вивозять не лише людей, а й тварин ►
15:39
Чиновниця «Укрзалізниці» передавала ФСБ інформацію про ешелони ЗСУ: її чоловік виявився бойовиком «ДНР» — СБУ
14:59
Український спецназ ліквідував та взяв у полон російських військових, які розстріляли бійців ЗСУ: кадри
14:53
Через російські обстріли загинули понад 30 жителів Суджанського району Курської області — ЗМІ
14:01
ЗСУ ліквідували військових РФ і захопили їхню позицію на Лиманському напрямку: окупанти відмовилися здатися в полон
13:37
Росія балістичними ракетами вдарила по Кривому Рогу: є загиблі та поранені
12:43
Число загиблих від російського удару по Запоріжжю 8 січня зросло до 14
12:17
Через пожежу на нафтобазі під Воронежем влада ввела режим НС
усі новини
ВІДЕО
Маріупольців без житла все більше, Авдіївка так само в руїні — дайджест з окупації ► Маріупольців без житла все більше, Авдіївка так само в руїні — дайджест з окупації ►
17 січня, 20:06
Полонені «Азовом» російські військові. Фото: кадр із відео «Азов» за півтора місяця взяв у полон понад три десятки російських окупантів на Торецькому напрямку
17 січня, 15:41
Полонені російські військові. Фото: кадр із відео Український спецназ ліквідував та взяв у полон російських військових, які розстріляли бійців ЗСУ: кадри
17 січня, 14:59
Атака ЗСУ на позицію росіян на Лиманському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ ліквідували військових РФ і захопили їхню позицію на Лиманському напрямку: окупанти відмовилися здатися в полон
17 січня, 14:01
Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу. Фото: Дніпропетровська ОВА Росія балістичними ракетами вдарила по Кривому Рогу: є загиблі та поранені
17 січня, 13:37
Наслідки обстрілу Костянтинівки російськими військами 16 січня. Фото: Нацполіція З'явилося відео наслідків російського обстрілу Костянтинівки 16 січня
17 січня, 11:33
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір