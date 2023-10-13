У РФ засудили українського військового до довічного ув`язнення

В «ДНР» винесли вирок військовослужбовцю ЗСУ Денису Мірзу, якого визнали винним у нібито вбивстві трьох мирних жителів Маріуполя. Його засудили до довічного ув'язнення. Про це повідомили у Слідчому комітеті РФ.



За даними відомства, у березні 2022 року Мірза, перебуваючи на бойовій позиції, яка розташована на об'єкті цивільної інфраструктури, на території Маріупольського вищого металургійного професійного училища, нібито застрелив із пістолета мирного жителя, який зайшов на територію освітнього закладу.



Крім того, у комітеті стверджують, що у цей же період Мірза спільно з Олегом Завалецьким розстріляли у підвалі училища двох цивільних чоловіків, які раніше були затримані військовослужбовцями ЗСУ. Також він наказав убити ще трьох жителів міста.



Так званий суд призначив українському військовому покарання у вигляді довічного позбавлення волі у виправній колонії особливого режиму.



Нагадаємо, так званий верховний суд «ДНР» ухвалив вирок захиснику «Азовсталі» Едуарду Варбанському з полку Азов. Його засудили до 22 років позбавлення волі.