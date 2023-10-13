Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

У РФ засудили українського військового до довічного ув`язнення

13 жовтня 2023, 16:08

У РФ засудили українського військового до довічного ув`язнення

В «ДНР» винесли вирок військовослужбовцю ЗСУ Денису Мірзу, якого визнали винним у нібито вбивстві трьох мирних жителів Маріуполя. Його засудили до довічного ув'язнення. Про це повідомили у Слідчому комітеті РФ.

За даними відомства, у березні 2022 року Мірза, перебуваючи на бойовій позиції, яка розташована на об'єкті цивільної інфраструктури, на території Маріупольського вищого металургійного професійного училища, нібито застрелив із пістолета мирного жителя, який зайшов на територію освітнього закладу.

Крім того, у комітеті стверджують, що у цей же період Мірза спільно з Олегом Завалецьким розстріляли у підвалі училища двох цивільних чоловіків, які раніше були затримані військовослужбовцями ЗСУ. Також він наказав убити ще трьох жителів міста.

Так званий суд призначив українському військовому покарання у вигляді довічного позбавлення волі у виправній колонії особливого режиму.

Нагадаємо, так званий верховний суд «ДНР» ухвалив вирок захиснику «Азовсталі» Едуарду Варбанському з полку Азов. Його засудили до 22 років позбавлення волі.

ТЕГИ

Місця
РФ

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
17:10
«ДНР»: внаслідок обстрілу Донецька є руйнування, пошкоджено ЛЕП
17:05
У прифронтовому Курахово троє чоловіків продали метадон на суму понад 1 млн гривень — прокуратура
17:01
На захоплених територіях окупанти погрожують забрати дітей у батьків — ЦНС
23:00
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 12 жовтня
16:40
Дружківці надають підтримку мешканці міста-побратима зі США
15:27
На Донеччині функціонують та повністю укомплектовано 207 пунктів незламності — ОДА
14:47
У Дружківській громаді назвали вулицю на честь загиблого у бою земляка
14:19
«ДНР»: двоє людей загинули і одна постраждала внаслідок обстрілу в окупованому Донецьку
13:53
У Грозі від обстрілу загинуло 59 людей, ідентифіковано всі останки — МВС
12:39
Евакуація жителів Донецької області до безпечніших регіонів України не припиняється — ОДА
12:04
У Краматорську затримали інформатора російської розвідки — СБУ
11:12
Вранці Херсон зазнав обстрілу, влучили у лікарнію — МВА
10:52
Внаслідок обстрілу зруйновано міст між Ясинуватою та Горлівкою
10:25
Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Грозі збільшилася до 56 осіб
09:58
Росіяни обстріляли Чорнобаївку, загинув 70-річний чоловік — Прокудін
09:31
Жертвою ударів по Запорізькій області стала 74-річна жінка — ОВА
08:25
Штурм Авдіївки росіянами не був несподіванкою для ЗСУ — Генштаб
08:10
Понад десять атак росіян відбили Сили оборони в районі Авдіївки — Генштаб
08:01
Окупанти обстріляли Харків, поранено мирного жителя
00:14
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 11 жовтня
усі новини
17:37
Збільшилася кількість поранених внаслідок обстрілу Покровська
17:25
Кількість загиблих в Ізраїлі українців зросла до 12 осіб — посольство
17:10
Армію РФ позбавили стратегічно важливих комплектуючих для систем водопостачання
17:10
«ДНР»: внаслідок обстрілу Донецька є руйнування, пошкоджено ЛЕП
17:05
У прифронтовому Курахово троє чоловіків продали метадон на суму понад 1 млн гривень — прокуратура
17:01
На захоплених територіях окупанти погрожують забрати дітей у батьків — ЦНС
16:40
У Дніпрі ДБР затримало військовослужбовця на хабарі у 600 тисяч гривень
16:08
У РФ засудили українського військового до довічного ув`язнення
15:58
Одну з найбільших у світі діамантових компаній виключили із переліку міжнародних спонсорів війни
15:47
Росіяни перекидають техніку з Криму на Херсонщину
15:36
Справа Майдану: Судитимуть співробітників «чорної роти беркута» за масові розстріли активістів
15:16
Окупанти вдарили по рятувальникам у Нікополі, є жертви
15:15
Колишній голова Верховного суду залишиться під вартою до 9 грудня
14:56
У Харківській області на міні підірвався бензовоз, водій загинув
14:45
На Донеччині дрон ЗСУ ліквідував 20 окупантів
14:19
На Запорізькому напрямку підірвали залізничні колії: окупантів відрізали від постачання боєприпасів та палива
14:13
Руйнування мосту на трасі Горлівка-Ясинувата: у ЗСУ розповіли про наслідки для окупантів
13:47
Ракетоносець «Буян» та корабель «Павло Державін» ЧФ РФ були уражені дронами — СБУ
13:16
Удар по Покровську: Одна з ракет прилетіла в управління соцзахисту
12:34
ПАРЄ визнала Путіна диктатором, а Росію — диктатурою
усі новини
ВІДЕО
Полювання на ЛГБТ у Чечні: тортури, переслідування та «вигнання джинів» ► Полювання на ЛГБТ у Чечні: тортури, переслідування та «вигнання джинів» ►
12 жовтня, 23:23
Зруйновано міст на трасі між містами Ясинувата-Горлівка. Фото: Дмитро Шевченко Внаслідок обстрілу зруйновано міст між Ясинуватою та Горлівкою
12 жовтня, 10:52
Збитий літак під Маріуполем. Фото: соцмережі ППО РФ збила свій літак під Маріуполем
06 жовтня, 16:55
Майже два роки без води: як виживають жителі Торецька поблизу фронту ► Майже два роки без води: як виживають жителі Торецька поблизу фронту ►
06 жовтня, 16:30
Наслідки обстрілу Харкова. Фото: соцмережі Війська РФ двічі вдарили по Харкову: Загинула дитина та її бабауся, більше 25 постраждалих
06 жовтня, 10:05
У Росії іноагентів перетворюють на «ворогів народу» за версією Кремля ► У Росії іноагентів перетворюють на «ворогів народу» за версією Кремля ►
05 жовтня, 22:56

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама