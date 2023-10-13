Одну з найбільших у світі діамантових компаній виключили із переліку міжнародних спонсорів війни

НАЗК виключило одну з найбільших у світі компаній з виробництва та експорту діамантів Shree Ramkrishna Exports (SRK) з переліку міжнародних спонсорів війни через офіційну заяву, де вона запевнила, що дотримуватиметься міжнародних зобов'язань і не співпрацюватиме з російськими підсанкційними суб'єктами. Про це повідомили у НАЗК.



Крім того, в компанії заявили про свою підтримку нинішнім і майбутнім ініціативам країн G7 щодо обмеження поводження з російськими алмазами та утримання від закупівель російських алмазів.



Індія є одним з основних покупців алмазів, насамперед дрібної алмазної сировини з Росії, та найбільшим у світі центром виробництва діамантів. Таке рішення компанії має безпосередньо вплинути на здатність Росії вести війну проти України.



«Росія будь-який товар перетворює на зброю та інструмент втручання у внутрішню політику інших держав. Відмова таких компаній як SRK від закупівлі російських алмазів – це внесок не лише у світ на європейському континенті, а й насамперед у національну безпеку самої Індії. Довгоочікуване рішення G7, яке ми сподіваємося, незабаром буде прийнято, стане історичною віхою для алмазної індустрії. Ніхто не хоче отримати криваве кільце на весілля чи народження дитини. Світ хоче споживати відповідально. І ми віримо, що виробники діамантів почують своїх споживачів і подарують їм насолоду радіти діамантам замість занепокоєння реальним походженням каменів», — заявив Глава НАЗК Олександр Новіков.



Раніше НАЗК внесло Yandex до списків кандидатів на санкції, тому що сервіси Яндекс вже давно працюють на російську пропаганду і тісно співпрацюють із ФСБ, надаючи їм доступ до величезного обсягу приватних даних користувачів по всьому світу.