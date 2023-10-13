Триває евакуація жителів Донеччини до Житомирської області: умови та графік руху спецпоїздів

Жителів Донбасу евакуювали до Житомирської області. Фото: Донецька ОДА

Евакуація мешканців Донецької області продовжується. Відповідно до рішення урядового Координаційного штабу з 18 квітня 2023 року обов'язкова евакуація здійснюється до Житомирської області. Про це сьогодні повідомили у Донецькій облдержадміністрації.

Починаючи з 8 липня евакуація до Житомирської області здійснюється спеціальним потягом, один раз на вісім днів по парних днях, зазначили у Донецькій ОДА.

Щоб безкоштовно виїхати в безпечний регіон та врятувати свою сім'ю від постійних обстрілів, необхідно:

- Залишити заявку за телефоном 098 8903318 або 066 2856290, для евакуації тяжкохворих та осіб з інвалідністю просять дзвонити за номерами: 099 7104872, 099 3115336, 099 31196 41 24;

- дістатися місця збору, звідки буде безкоштовне підвезення в евакуаційний поїзд у Покровську;

- оселитися на Житомирщині – це безкоштовно.

Влада надає такі соціальні гарантії: безкоштовне житло у закладах комунальної власності (визначених місцями компактного проживання) Житомирської області; щомісячна виплата допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам; гуманітарна допомога; психологічна допомога; медична допомога.