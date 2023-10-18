Вночі окупанти обстріляли Запоріжжя, загинули люди

Російська ракета влучила у багатоповерховий житловий будинок у Запоріжжі. Фото: Анатолій Куртєв/Telegram

Двоє людей загинули, чотири постраждали, ще три — вважаються зниклими безвісти внаслідок ракетного удару по Запоріжжі вночі, повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.

«На даний момент відомо про двох загиблих та чотирьох постраждалих. Ще троє людей вважаються зниклими безвісти. Частково зруйновано квартири у двох під'їздах будинку», — написав він у своєму Телеграм-каналі у ніч проти 18 жовтня.

За його словами, на місці терористичної атаки росіян продовжуються пошуково-рятувальні роботи.

Людям продовжують надавати допомогу у комунальних автобусах, наметі міської ради та найближчому Пункті Незламності.

Раніше голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що «один із ударів припав на багатоповерховий будинок у центральній частині міста. На жаль, внаслідок терористичної атаки двоє людей загинуло, мінімум одна — поранена. Пошкоджено вісім квартир».