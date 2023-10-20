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Популярні способи поповнення рахунку абонента мобільного оператора «Київстар» (реклама)

20 жовтня 2023, 13:41

Популярні способи поповнення рахунку абонента мобільного оператора «Київстар» (реклама)

Популярні способи поповнення рахунку абонента мобільного оператора «Київстар»

Щоб поповнити мобільний рахунок, сьогодні необов'язково купувати скретч-картку в торговій точці оператора, шукати найближчий термінал чи замовляти послугу, розраховуючись за покупки на касі супермаркету. Оплатити Київстар можна в режимі онлайн. Поговоримо про всі доступні способи поповнення балансу і розповімо про найшвидші та найвигідніші варіанти.

Оплата за мобільний зв'язок на сайті або в застосунку оператора

Для поповнення рахунку на офіційному ресурсі або мобільному сервісі оператора необхідно ввести:

  • номер телефону;
  • суму від 10 грн;
  • дані банківської картки VISA, MasterCard або «Простір» — 16-значний номер, термін дії, CVV/CVC-код.

Ви також можете вибрати переказ коштів через Google Pay. На онлайн-сервісах Kyivstar зручно оплачувати контрактні та стандартні пакети. Крім того, кожен платник має можливість задонатити будь-яку суму на розмінування України, вибравши відповідну опцію. Фонд «Повернись живим» спрямовує переказані гроші на забезпечення саперних груп ЗСУ всім необхідним.

Поповнення рахунку через інтернет-банкінг

У застосунках більшості українських банків передбачена функція поповнення телефонного рахунку. Для здійснення транзакції потрібно лише вказати номер абонента і вибрати платіжну картку. Перед списанням коштів користувач може побачити повну суму з урахуванням комісії.

Оплата рахунку Kyivstar через Portmone

На сайті Portmone ви можете поповнити рахунок Київстар з картки як собі, так і своїм близьким. Щоб здійснити платіж, реєструватися на сайті зовсім не обов'язково. Алгоритм дій дуже простий.

  1. У каталозі послуг виберіть розділ «Мобільний зв'язок» і оператора «Київстар».
  2. На платіжній сторінці вкажіть номер телефону без +380 і суму платежу.
  3. Натисніть кнопку «Оплатити».
  4. Введіть реквізити банківської картки або виберіть платіж через Google Pay.
  5. Підтвердьте операцію.

Гроші надійдуть на рахунок буквально за кілька хвилин. Комісія для неавторизованих користувачів складає 2 грн + 2% від суми транзакції. Після авторизації з платника буде знято лише 2% (але не менше 2 грн). Опція поповнення балансу мобільного телефону доступна також у застосунку Portmone.

Клієнти, що беруть участь у програмі Cashback і вирішили поповнити Київстар (передоплату або контракт), можуть сплатити комісію сервісу бонусами, отриманими за покупки або замовлення послуг у партнерів Portmone. Якщо накопичилася значна сума балів, ними можна поповнити рахунок мобільного, навіть не використовуючи кошти з картки.

Вибравши функцію «Створити шаблон» під час поповнення рахунку з особистого кабінету на сайті, ви зможете надалі оплачувати послуги оператора зв'язку лише у 2 кліки. Крім того, за допомогою Portmone можна розраховуватися за комуналку, інтернет і телебачення, сплачувати податки та штрафи, купувати страхові поліси. І це дуже зручно: об'єднання всіх регулярних платежів на одному майданчику дозволяє спростити облік щомісячних витрат.

Як активувати пакет послуг Kyivstar

Якщо ви поповнюєте рахунок після закінчення терміну дії тарифного плану, вам необхідно знову активувати пакет. Для цього слід зробити USSD-запит — ввести комбінацію цифр 407*202 і натиснути кнопку «Зателефонувати». Інший варіант — набрати номер 466 і зробити дзвінок на гарячу лінію. Функція доступна також у застосунку «Мій Київстар». Щоб завжди залишатися на зв'язку і не допустити відключення послуги, ви можете налаштувати на Portmone автоплатіж або нагадування про необхідність внести гроші на рахунок у певну дату.

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Американський військовий назвав цілі, проти яких ракети ATACMS неефективні — Forbes
13:41
Популярні способи поповнення рахунку абонента мобільного оператора «Київстар» (реклама)
13:09
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12:54
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