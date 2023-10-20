Окупанти відновили наступ на Авдіївку: Барабаш розповів про ситуацію у місті

Російські окупанти намагаються оточити Авдіївку Донецької області. Попри це, Сили оборони тримають позиції. Про це повідомив голова Авдіївської МВА Віталій Барабаш.



«Ситуація складна, ворог не залишає спроби оточити Авдіївку і вже добу штурмує — пішла нова хвиля, не менш потужна, ніж 10 та 11 жовтня. Вони йдуть з великою кількістю техніки, за попередніми даними, щонайменше 50 одиниць техніки було спалено за добу на нашому напрямку, включаючи черговий Су-25. Це вже п'яте на нашому напрямку», — зазначив він.



За його словами, ситуація у місті значно вплинула на евакуацію, місцеве населення відмовляється їхати. Нині у місті залишається 1601 особа.



Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відвідав Авдіївку та околиці на Донеччині 19 жовтня. Там він зустрівся із командуванням українських військ, які ведуть бої на цьому напрямі.