У РФ призначили командувача ПКС РФ замість Суровікіна

У Росії призначили нового командувача авіації. Фото: Міністерство оборони РФ

Генерал-полковник Віктор Афзалов став новим головнокомандувачем Повітряно-космічними силами Росії. Раніше цю посаду обіймав генерал Сергій Суровікін. Про це повідомляє російське видання ТАСС.



«Генерал-полковник Віктор Афзалов став новим головнокомандувачем Повітряно-космічними силами Росії замість генерала армії Сергія Суровікіна», — йдеться в повідомленні.

Наголошується, що до призначення Афзалов був тимчасово виконуючим посаду головкому ВКС РФ, а Сергія Суровікіна звільнили з посади головнокомандувача Повітряно-космічними силами 22 серпня.



Довідка



Віктор Афзалов народився 1968 року. Відомо, що у 1989 році він закінчив Пушкінське вище військове училище радіоелектроніки ППО в Санкт-Петербурзі, у 2000 році відучився у смоленському Військовому університеті ППО, а у 2010-му закінчив Академію Генштабу ЗС РФ у Москві.



Він брав безпосередню участь у плануванні та організації російського військового вторгнення 24 лютого 2022 року в Україну. Відповідальний за планування авіаційних ракетних ударів щодо об'єктів цивільної та енергетичної інфраструктури України. Був командувачем 11-ї армії ВПС та ППО.