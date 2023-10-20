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В РФ назначили командующего ВКС РФ вместо Суровикина

20 октября 2023, 22:29

В РФ назначили командующего ВКС РФ вместо Суровикина

В России назначили нового командующего авиацией. Фото: Министерство обороны РФ В России назначили нового командующего авиацией. Фото: Министерство обороны РФ

Генерал-полковник Виктор Афзалов стал новым главнокомандующим Воздушно-космическими силами России. Ранее эту должность занимал генерал Сергей Суровикин. Об этом сообщает российское издание ТАСС.

«Генерал-полковник Виктор Афзалов стал новым главнокомандующим Воздушно-космическими силами России вместо генерала армии Сергея Суровикина», — говорится в сообщении.

Отмечается, что до назначения Афзалов был временно исполняющим должность главкома ВКС РФ, а Сергея Суровикина освободили от должности главнокомандующего Воздушно-космическими силами 22 августа.

Справка

Виктор Афзалов родился в 1968 году. Известно, что в 1989 году он окончил Пушкинское высшее военное училище радиоэлектроники ПВО в Санкт-Петербурге, в 2000 году отучился в смоленском Военном университете ПВО, а в 2010-м закончил Академию Генштаба ВС РФ в Москве.

Он принимал непосредственное участие в планировании и организации российского военного вторжения 24 февраля 2022 в Украину. Ответственный за планирование авиационных ракетных ударов по объектам гражданской и энергетической инфраструктуры Украины. Был командующим 11-й армией ВВС и ПВО.

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