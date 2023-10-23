У Джанкої зникають окупанти

Військових РФ зобов'язали пересуватися групами до Джанкою. Фото: «АТЕШ»

У Джанкої на території тимчасово окупованого Криму виникли проблеми з особовим складом військовослужбовців РФ. Про це повідомляє партизанський рух «АТЕШ».



За даними опору, фіксується прибуття нової партії мобілізованих у Джанкой. Стало відомо, що мобілізованих не годують і просто не рахують за людей.



За наявною інформацією до міста прибули підрозділи військової поліції для забезпечення безпеки особового складу росіян.



Це пов'язано зі зникненням військових у місті. У зв'язку з цим усіх військовослужбовців збройних сил РФ зобов'язали пересуватися містом групами.



Нагадаємо, агенти опору кримських татар та українців «АТЕШ» на тимчасово окупованому півострові виявили перекидання важкої військової техніки в Криму.