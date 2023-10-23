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У Джанкої зникають окупанти

23 жовтня 2023, 11:54

У Джанкої зникають окупанти

Військових РФ зобов'язали пересуватися групами до Джанкою. Фото: «АТЕШ» Військових РФ зобов'язали пересуватися групами до Джанкою. Фото: «АТЕШ»

У Джанкої на території тимчасово окупованого Криму виникли проблеми з особовим складом військовослужбовців РФ. Про це повідомляє партизанський рух «АТЕШ».

За даними опору, фіксується прибуття нової партії мобілізованих у Джанкой. Стало відомо, що мобілізованих не годують і просто не рахують за людей.

За наявною інформацією до міста прибули підрозділи військової поліції для забезпечення безпеки особового складу росіян.

Це пов'язано зі зникненням військових у місті. У зв'язку з цим усіх військовослужбовців збройних сил РФ зобов'язали пересуватися містом групами.

Нагадаємо, агенти опору кримських татар та українців «АТЕШ» на тимчасово окупованому півострові виявили перекидання важкої військової техніки в Криму.

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