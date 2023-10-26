В останніх боях за Авдіївку окупанти втратили від 109 до 200 бойових машин — ISW

У боях за Авдіївку з 10 до 20 жовтня російські військові втратили понад 109 одиниць техніки. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW), ґрунтуючись на супутникових знімках, оприлюднених українським офіцером запасу.



Зазначається, більшість російських втрат становлять, передусім, бойові броньовані машини, такі як БМП-1 і БМП-2 і МТ-ЛБ; танки Т-72, Т-64, Т-80; бронетранспортери БТР; та інших транспортних засобів.



Український офіцер, який опублікував знімки, також заявив, що втрати російської техніки в районі Авдіївки перевищили їх втрати під час невдалої переправи через Сіверський Донець у травні 2022 року і, ймовірно, перевищать втрати в районі Вугледару в період з листопада 2022 по квітень 2023 року.



При цьому цифри можуть зрости – близько десяти машин не включено до списку втрат через невідповідність зображень.



Також повідомляється, що два інші незалежні джерела оцінюють, що російські сили втратили близько 200 військових машин біля Авдіївки.