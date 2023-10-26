Українські військові за допомогою дрону знищили техніку окупантів у районі Бахмута: Сирський показав відео

Українські військовослужбовці продовжують вражати російську техніку на Донеччині. Так, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав, як працюють захисники з 77 окремої аеромобільної бригади на Бахмутському напрямку. Відповідне відео опублікував у Telegram-каналі.



«Знищення БМП-3 росіян за допомогою FPV-дрону у районі Бахмута Донецької області. Прекрасна робота 77-ї окремої аеромобільної бригади», — написав він.



Сирський також опублікував потужне відео.



Нагадаємо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що українські військовослужбовці повністю знищили російський танк Т-62 на Донбасі.