Росіянина, який висловив бажання воювати за ЗСУ, затримали в Білгородській області

Житель Ракитянського району Білгородської області 1995 року народження планував незаконно перетнути кордон, щоб брати участь у бойових діях у складі Збройних сил України. Про це повідомило російське ТАСС.



Він дізнався про порядок вступу до складу забороненого в Росії підрозділу електронною поштою, вказаною в Telegram-боті, заповнив анкету та намагався зв'язатися з кураторами, але був затриманий.



Раніше стало відомо, що в Україні формується батальйон «Сибір», до якого увійдуть представники етнічних меншин із Росії.