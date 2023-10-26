Невідомі пропонують українцям продавати дані про ЗСУ

Жителям України розсилають повідомлення із пропозицією донести на Збройні сили України. Однотипні повідомлення одержують українці у різних регіонах країни, зокрема в Донецькій області.



Одержувачу пропонують повідомити «інформацію про ЗСУ» в обмін на грошову винагороду. У повідомленні наведено посилання на Telegram-бот, в якому можна дізнатися подробиці. Номер відправника прихований.

Служба безпеки України у коментарі «Новинам Донбасу» зазначила, що фіксує постійні спроби РФ дестабілізувати ситуацію всередині країни.



«Подібні розсилки — це один із методів проведення цілеспрямованих інформаційно-психологічних операцій. Кожна така ІПСО знаходиться в полі зору СБУ. І на будь-яку з них спецслужба має відпрацьовані алгоритми реагування та нейтралізації. Громадянам рекомендуємо ігнорувати такі повідомлення і не переходити на посилання від сумнівних контактів», — прокоментували в СБУ.