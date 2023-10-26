США виділили Україні нову партію військової допомоги

Нова партія військової допомоги для України надійде найближчим часом. Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.



«Сьогодні США оголошують про виділення Україні нового траншу озброєння та техніки, який допоможе їй підтримати прогрес на полі бою та надати додаткового імпульсу», — написав 26 жовтня Блінкен у соцмережі Х.



У Пентагоні зазначило, що це 49-й транш військової допомоги на суму 150 мільйонів гривень, який включає додаткові боєприпаси для систем NASAMS, ракети протиповітряної оборони AIM-9М, зенітні ракети «Стінгер», додаткові боєприпаси для ракетних систем HIMARS, артилерійські постріли. калібру 155 мм та 105 мм, ракети TOW.



Також у пакет допомоги входять протитанкові комплекси «Джавелін», понад 2 мільйони набоїв до стрілецької зброї, прилади нічного бачення, підривні боєприпаси для розчищення перешкод, спорядження для холодної погоди, а також запчастини та інше допоміжне обладнання.



«Допомога у забезпеченні безпеки України — це розумна інвестиція у нашу національну безпеку. Це допомагає запобігти більшому конфлікту в регіоні та стримати потенційну агресію в інших місцях, одночасно зміцнюючи нашу оборонно-промислову базу та створюючи висококваліфіковані робочі місця для американського народу», — йдеться у повідомленні на сайті Пентагону.