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Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом ОАЕ: про що говорили лідери

27 жовтня 2023, 20:11

Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом ОАЕ: про що говорили лідери

Зеленський обговорив гуманітарну допомогу Україні із президентом ОАЕ. Фото: ОП Зеленський обговорив гуманітарну допомогу Україні із президентом ОАЕ. Фото: ОП

Сьогодні, 27 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм колегою з ОАЕ шейхом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. Лідери обговорили гуманітарну допомогу Україні Про це написав глава держави на сторінці у Telegram.

«Я вдячний Об'єднаним Арабським Еміратам за участь у зустрічі щодо Формули миру в Джидді та готовність направити представника до Мальти, а також за гуманітарну медичну та енергетичну допомогу Україні», — зазначив Зеленський.

До того, український президент розповів про гуманітарну програму «Зерно з України» та запросив Об'єднані Арабські Емірати на другий її саміт, який відбудеться незабаром.

Також сторони обговорили ситуацію на Близькому Сході.

Нагадаємо, також Володимир Зеленський 27 жовтня провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком, поінформувавши про спроби Росії оточити Авдіївку.

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