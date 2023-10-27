Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом ОАЕ: про що говорили лідери

Зеленський обговорив гуманітарну допомогу Україні із президентом ОАЕ. Фото: ОП

Сьогодні, 27 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм колегою з ОАЕ шейхом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. Лідери обговорили гуманітарну допомогу Україні Про це написав глава держави на сторінці у Telegram.



«Я вдячний Об'єднаним Арабським Еміратам за участь у зустрічі щодо Формули миру в Джидді та готовність направити представника до Мальти, а також за гуманітарну медичну та енергетичну допомогу Україні», — зазначив Зеленський.



До того, український президент розповів про гуманітарну програму «Зерно з України» та запросив Об'єднані Арабські Емірати на другий її саміт, який відбудеться незабаром.



Також сторони обговорили ситуацію на Близькому Сході.



Нагадаємо, також Володимир Зеленський 27 жовтня провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком, поінформувавши про спроби Росії оточити Авдіївку.