На окупованих територіях IT-армія зупинила роботу провайдерів — Федоров

У тимчасово окупованих районах півдня та сходу України зупинено роботу найбільших телеком-операторів та інтернет-провайдерів. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.



«ІТ-Армія зупинила роботу найбільших телеком-операторів та інтернет-провайдерів на тимчасово окупованих територіях», — написав він.



За словами Федорова, під кіберудар потрапили компанії «Кримтелеком», «Міранда-медіа» та «МирТелеком». Зараз комунікації окупаційних військ у Криму та на окупованих частинах Херсонської, Запорізької, Донецької й Луганської областей частково паралізовано.



Міністр зазначив, що ІТ-армія збільшує міць і готується до наступних операцій.



Нагадаємо, в окупованому Криму заявили, що інтернет-провайдери півострова зазнали масової хакерської атаки.