Росіяни заявили про атаку дронів у Брянській та Курській областях

Сьогодні, в ніч проти 1 листопада, Курську та Брянську область РФ нібито атакували ударні безпілотники. Про це повідомили у пресслужбі міністерства оборони Російської Федерації у Telegram.



«Припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що черговими засобами ППО знищено два українські безпілотні літальні апарати над територією Брянської та Курської областей.



Нагадаємо, у міністерстві оборони Росії повідомили, що 31 жовтня український БПЛА літакового типу атакував територію Білгородської області.