Воїни ССО «підсмажили» танк Т-90 «Прорив» у районі Авдіївки

Воїни ССО продовжують знищувати російську техніку в районі Авдіївки, попри бажання противника оточити місто, проте українські захисники завдали ударів за допомогою безпілотників по новому танку Т-90 «Прорив». Про це повідомили у командуванні сил ССО ЗСУ.



«Наші захисники міцно тримають оборону та завдають окупантам значних втрат. Воїни ССО, як завжди, роблять це влучно і в найнесподіваніший для ворога момент», — зазначають у Силах спеціальних операцій.



Оператори 3-го полку за допомогою БПЛА знищили ремонтну машину супротивника та пошкодили танк Т-90 «Прорив». Армія РФ біля Авдіївки продовжує використовувати літаки для підтримки своїх військ.



Гарнізон Авдіївки за даними Генштабу за 31 жовтня відбив близько 20 атак, захищаючи населений пункт, що знаходиться за 20 км від Донецька. Раніше повідомлялося, що найближчим часом очікується нова хвиля штурмів під Авдіївкою на Донеччині.