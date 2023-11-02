Армія РФ скоїла понад 100 тисяч воєнних злочинів під час повномасштабного вторгнення

Нараз українським правоохоронцям відомо про 107 тисяч 863 воєнних злочини з моменту вторгнення 24 лютого. У справах є 63 вироки.



Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів керівник Департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов.



За його словами, вже є 446 підозрюваних осіб — це не просто ті, кого вважають причетними, а ті, щодо кого зібрали докази і офіційно повідомили про підозру. З цих 446 осіб по 267 вже направлені обвинувальні акти в суд. З тих, які в судах, по 63 вже є вироки. З 63 осіб 15 — це очні вироки, решта — заочні.



«Ми маємо окремі цифри по злочину агресії щодо вищого військового керівництва. У нас є магістральне велике провадження, ми маємо 680 підозрюваних — це сенатори РФ, депутати держдуми, керівники палат федеральних зборів, вище політичне і військове керівництво, навіть різного рода культурні діячі, пропагандисти. Це всі, хто через свій вплив на ситуацію в РФ підготував і зробив вторгенння можливим, або виправдовує його. У нас в судах уже є обвинувальні акти щодо 401 особи з цього числа, вже маємо 96 засуджених. Наразі це депутати держдуми РФ. Всі заочно. Це ті люди, які своїми рішеннями зробили військове вторгнення можливим, вони за це мають нести відповідальність», — розповів Юрій Бєлоусов.



Він додав, що якщо такий засуджений потрапить в Україну, він буде відбувати тут покарання, при чому неважливо коли. Також, як тільки людина виїжджає в ті країни, з якими Україна має гарні стосунки, то є шанси затримати її і екстрадиювати до України.



Однак, за словами Бєлоусова, є питання щодо розшуку осіб, які причетні до міжнародних злочинів, саме каналами Інтерполу. Інтерпол, посилаючись на свій статут, говорить про те, що у випадках збройних конфліктів він дотримується нейтралітету, тому вони не оголошують в розшук людей, яких Україна вважає причетними до воєнних злочинів.



Нагадаємо, Верховна Рада планує наступного тижня проголосувати за продовження термінів дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні.