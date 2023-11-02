Армия РФ совершила более 100 тысяч военных преступлений во время полномасштабного вторжения

В настоящее время украинским правоохранителям известно о 107 тысячах 863 военных преступлениях с момента вторжения 24 февраля. По делам есть 63 приговора.



Об этом в интервью РБК-Украина рассказал руководитель Департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Юрий Белоусов.



По его словам, уже есть 446 подозреваемых — это не просто те, кого считают причастными, а те, о ком собрали доказательства и официально сообщили о подозрении. Из этих 446 человек по 267 уже направлены обвинительные акты в суд. Из тех, что в судах, по 63 уже есть приговоры. Из 63 человек 15 – это очные приговоры, остальные – заочные.



«У нас есть отдельные цифры по преступлениям агрессии относительно высшего военного руководства. У нас есть магистральное крупное производство, у нас есть 680 подозреваемых – это сенаторы РФ, депутаты госдумы, руководители палат федерального собрания, высшее политическое и военное руководство, даже разного рода культурные деятели, пропагандисты. Это все, кто из-за своего влияния на ситуацию в РФ подготовил и сделал вторжение возможным или оправдывает его. У нас в судах уже есть обвинительные акты в отношении 401 человека из этого числа, уже есть 96 осужденных. Пока это депутаты госдумы РФ. Все заочно. Это те люди, которые своими решениями сделали военное вторжение возможным, они должны нести за это ответственность», — рассказал Юрий Белоусов.



По его словам, если такой осужденный попадет в Украину, он будет отбывать здесь наказание, причем неважно когда. Также, как только человек выезжает в те страны, с которыми Украина имеет хорошие отношения, то есть шансы задержать его и экстрадировать в Украину.



Однако, по словам Белоусова, есть вопрос о розыске лиц, причастных к международным преступлениям, именно по каналам Интерпола. Интерпол, ссылаясь на свой устав, говорит о том, что в случаях вооруженных конфликтов он следует нейтралитету, поэтому они не объявляют в розыск людей, которых Украина считает причастными к военным преступлениям.



Напомним, Верховная Рада планирует на следующей неделе проголосовать за продление сроков военного положения и общей мобилизации в Украине.