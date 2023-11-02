Окупанти намагалися наступати в районі Вугледара: Зеленський розповів про ситуацію на фронті

Зеленський розповів про спробу оккупантів наступати під Вугледаром. Фото: ВП

Сьогодні, 2 листопада, президент України Володимир Зеленський провів щоденний селектор, де отримав інформацію про ситуацію на фронті. За його словами, російські окупанти намагалися наступати в районі Вугледару Донецької області, проте ЗСУ зупинили їх. Про це розповів глава держави у своєму Telegram-каналі.



«Була спроба противника наступати на Вугледарському напрямку, але наші воїни зупинили її, завдавши ворогові важкі втрати: десятки одиниць техніки, багато вбитих та поранених», — розповів він.



Також Зеленський зазначив, що тривають оборонні дії в Авдіївці та наші наступальні операції на півдні.



Були звіти Міноборони про надходження снарядів, ракет, техніки та звіти розшуків щодо ситуації на фронті. Також підсумували результати роботи «зернового коридору» за жовтень.



«Динаміка позитивна. Фіналізуємо формат страхування для судів, що додасть впевненості нам та перевізникам», — резюмував він.



Нагадаємо, Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком, поінформувавши про спроби Росії оточити Авдіївку.