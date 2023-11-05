Міноборони РФ визнало удар по військовому кораблю у Керчі

Міноборони Росії визнало удар по військовому кораблю на суднобудівному заводі «Затока» в окупованій Керчі. Про це повідомляє «РИА Новости».



Стверджується, що ЗСУ завдали удару 15 крилатими ракетами. Нібито засобами ППО збито 13 ракет. У Міноборони РФ додали, що внаслідок влучання ракети отримав пошкодження корабель, який перебував на заводі.



Українські та російські телеграм-канали повідомляють, що у доках заводу був уражений малий ракетний корабель «Аскольд».



Він був побудований в рамках проекту 22800 «Каракурт». На воду було спущено у 2021 році, але досі тривали заводські ходові випробування.

4 листопада в Керчі пролунали вибухи . Згодом було опубліковано кадри влучення по суднобудівному заводу, внаслідок чого на підприємстві почалася пожежа.



У ЗСУ підтвердили ракетний удар по суднобудівному заводу у Керчі.