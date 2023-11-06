Командир 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Дмитро Лисюк. Фото: hromadske

Командир 128 окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади Дмитро Лисюк запізнився на захід до Дня ракетних військ та артилерії, який організували поблизу лінії фронту у Запорізькій області. Військовослужбовці чекали на комбрига більше півгодини, а потім стався приліт, внаслідок якого є загиблі та поранені. Про це сьогодні повідомило hromadskе.

Зазначається, що спочатку нагородження запланували на 9 годину ранку, але перенесли на 9:30. В цей час військові вже були вишуковані та чекали командира. Близько 10:10 стався російський удар. Комбриг прибув буквально за дві хвилини після прильоту.

У виданні наголосили, що росіяни стежили за бійцями 128 бригади з безпілотника, коригуючи ракетний удар. Однак окупанти помилилися і поцілили у будівлю позаду військових, ближче до дороги.

«І отже, всі ті, хто стояв ближче до дороги, вони всі загинули. А особовий склад, який мав нагороджуватись (командири гармат, навідники, артилеристи), їх трохи прикрила стіна будинку, до якого потрапив «Іскандер». За рахунок цього жертв трохи менше», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару російських окупантів по 128-й окремій гірничо-штурмовій Закарпатській бригаді загинули 19 військовослужбовців.

У понеділок, 6 листопада, Державне бюро розслідувань заявило , що розслідує обставини загибелі військових 128-ї бригади та мирних жителів внаслідок ракетного удару по прифронтовому селу в Запорізькій області. Кримінальне провадження розпочато за ч. 4 ст. 425 КК України (недбале ставлення військової посадової особи до служби). Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.