З Авдіївського коксохіму евакуювали останніх співробітників, в укритті заводу залишаються цивільні — Барабаш

З Авдіївського коксохімічного заводу вчора, 7 листопада, було евакуйовано останніх 16 співробітників заводу, які забезпечували його консервацію. Про це повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, передає Суспільне. Донбас.



За його словами, на заводі досі залишаються люди, вони відмовляються від евакуації.



«У єдиному уцілілому укритті підприємства залишаються ще 17 городян, які відмовляються від евакуації», — зазначив він.



Нагадаємо, російські окупанти готові до третьої хвилі штурмів Авдіївки на Донеччині. Проте погодні умови не дозволяють застосовувати техніку.



«Третя хвиля однозначно буде. Ворог перегруповувався після другої невдалої хвилі своїх штурмових дій. Підтягували вони резерви техніки та особового складу. Швидше за все, вони вже готові до третьої хвилі, але погодні умови не дають їм застосовувати техніку, тому що майже тиждень падав сильний дощ, ґрунти дуже важкі, і техніка не їде такими ґрунтами», — зазначив він.