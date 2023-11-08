Окупанти обстріляли одну із прифронтових ТЕС України, є пошкодження

Внаслідок обстрілів з боку російських окупантів в черговий раз постраждала одна з теплоелектростанцій у прифронтовій області. Про це повідомили у пресслужбі ДПЕК.



«Ворог продовжує здійснювати терористичні атаки щодо цивільних та енергетичних об'єктів України», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що інцидент стався увечері 7 листопада. У відомстві не уточнили, в якому саме регіоні це трапилося.



«Обладнання підприємства пошкоджене. Енергетики докладають усіх зусиль, щоб ліквідувати наслідки обстрілів», — резюмували у відомстві.

Нагадаємо, на тимчасово окупованій території Херсонської області російські загарбники закопують вибухівку поблизу стаціонарних газорегулюючих пунктів, електричних підстанцій та об'єктів критичної інфраструктури.