СБУ затримала російського інформатора, який наводив КАБи на Харків

Затримано інформатора РФ, який наводив КАБи на Харків. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала російського інформатора, який допомагав РФ наводити авіаудари по Харкову. 49-річний підсобний робітник місцевого видавництва був завербований через телеграм-канали й шпигував за ЗСУ, збираючи дані про розташування командних пунктів та енергооб'єктів міста.



За його координатами окупанти планували завдати серію ударів із використанням керованих авіабомб. Зловмисник під виглядом робочих поїздок узагальнював інформацію і передавав її російському куратору через месенджер, направляючи геолокації цілей на гугл-картах.

Після затримання фігуранта, в його квартирі було знайдено телефон із доказами його злочинної діяльності. Йому висунуто обвинувачення за статтею 114-2 Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі.