За добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донецької області: дві людини загинули

Наслідки російського обстрілу одного із населених пунктів Донецької області 7 квітня. Фото: ОВА

Протягом минулої доби війська РФ 21 раз обстріляли населені пункти Донецької області. В результаті загинули двоє людей, ще двоє — поранені. Про це станом на ранок 8 квітня повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Волноваський район. У Комарській громаді 2 будинки зруйновано та 2 пошкоджено у Зірці, ще 2 будинки та газопровід пошкоджено у Піддубному.

Покровський район. У Покровську пошкоджено багатоповерхівку, у Родинському — приватний будинок; у Гришиному 1 особа загинула та 1 будинок пошкоджено. У Добропіллі пошкоджено 2 багатоповерхівки.

Краматорський район. У Зорі Іллінівської громади пошкоджено 8 об'єктів. У Костянтинівці 1 особа загинула та 2 поранено, пошкоджено 11 приватних будинків, 3 адмінбудівлі, магазин, склад та 2 лінії електропередач; у Нововодмитрівці пошкоджено 9 будинків.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 приватні будинки та 2 багатоповерхівки.

З лінії фронту евакуйовано 259 осіб, зокрема 127 дітей, зазначив голова ОВА.