Окупанти за добу обстріляли Донецьку область: є загиблі та поранений

Минулої доби, 8 листопада, російські окупанти обстрілювали низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атаки двоє людей загинули, ще одна травмована. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.



«За 8 листопада росіяни вбили 2 мешканців Донбасу: у Рай-Олександрівці та Північному. Ще одна людина в області за добу зазнала поранень», — написав він.



Всього з початку повномасштабної війни в Донецькій області через російську агресію загинуло 1764 особи, ще 4291 цивільний отримав поранення.



Нагадаємо, у захопленому РФ Донецьку 8 листопада під обстріл потрапила територія Донецького клінічного територіального медичного об'єднання, відомого як лікарня Калініна.