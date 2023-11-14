Сьогодні увечері у Костянтинівці Донецької області горіла школа N16. Вона розташована у мікрорайоні Червоний. Про це повідомили користувачі місцевих телеграм-каналів.

Свідки зазначають, що пожежа не стала наслідком обстрілу — «прильотів» цього дня в Костянтинівці не зареєстровано.

«Причини [пожежі] невідомі. Пожежних викликали о 15:00 Фото зроблено о 16:47», — написав передплатник.

Офіційної інформації про причини пожежі у Костянтинівській школі наразі немає.

Нагадаємо, увечері 1 листопада російські окупаційні війська обстріляли Костянтинівку. Місцеві жителі повідомляли про кілька вибухів.