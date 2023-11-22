Повітряні сили України знищили всі дрони, запущені РФ

З 20.00 вечора 21 листопада до 03.00 22 листопада 2023 року окупанти атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Охтарськ-РФ) 14-ма ударними БПЛА типу «Shahed» і крилатою ракетою Х-22 – з літака Ту22М3. Про це повідомило командування ПС ЗСУ.



Внаслідок бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з протиповітряною обороною Сухопутних військ Збройних Сил України та Національної гвардії знищено всіх 14 ворожих безпілотників «Shahed-131/136».



До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи мобільних вогневих груп, авіацію та зенітні ракетні підрозділи в межах Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Житомирської, Вінницької та Хмельницької областей.



Крилата ракета Х-22 не досягла своєї мети, впала в Запорізькій області на відкритій місцевості, вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки громадян. Попередньо без постраждалих.



Нагадаємо, в ніч на 21 листопада 2023 року, російські окупаційні війська завдали комбінованого удару по Україні, використавши при цьому 10 ударних БпЛА типу «Shahed», також було випущено чотири зенітні керовані ракети С-300 на Донецькому напрямку та одна крилата ракета наземного базування. Іскандер-К» із району Джанкой (Крим).