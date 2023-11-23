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Дружківські комунальники отримали у подарунок інструменти із США

23 листопада 2023, 08:25

Дружківські комунальники отримали у подарунок інструменти із США

Працівники комунального підприємства у Дружківці отримали набір інструментів у подарунок від мешканців американського міста-побратима. Фото: Дружківська МВА Працівники комунального підприємства у Дружківці отримали набір інструментів у подарунок від мешканців американського міста-побратима. Фото: Дружківська МВА

Комунальне підприємство «Спектр» у Дружківці Донецької області отримало у подарунок від мешканців американського міста-побратима Реджфілда набір різноманітних інструментів. Про це повідомила Дружківська міська військова адміністрація.

Зазначається, що співробітникам підприємства передали бензопили, бокорези (кусачки), викрутки, граблі, кирки, розвідні ключі, колуни, кувалди, кущорізи, лопати, молотки, монтажний лом, набори гайкових ключів, комплекти садових наборів, напилки, ножівки, пістолет для силікону, сканер для пошуку прихованої проводки, фум-стрічки та інше.

Раніше повідомлялося, що завдяки пожертвам жителів міста-побратима Ріджфілда в штаті Коннектикут, США для потреб дружківчан було зібрано чимало речей. Також команда Ukraine Aid International 15 листопада передала мешканцям Дружківської громади чергову партію благодійної допомоги від мешканців Ріджфілда.

 

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