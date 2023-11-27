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У Дружківській МВА назвали райони громади, що залишаються без світла

27 листопада 2023, 10:59

У Дружківській МВА назвали райони громади, що залишаються без світла

У зв'язку з пошкодженням лінії електропередач без послуги електропостачання на території Дружківської громади знаходяться: смт Райське, с. Тройчате,  частково мікрорайони: Молоково, Гірник, Гаврилівка Нижня, Сурово, Яковлівка; смт Олексієво-Дружківка. Про це повідомила Дружківська міська військова адміністрація з посиланням на диспетчера району електричних мереж (РЕМ).

Наголошується, що бригада працює над усуненням проблеми.

Раніше повідомлялося, що шторм, що триває з минулої ночі, завдав багато проблем жителям Дружківки, Краматорська, Костянтинівки та Слов'янська. Так, у Дружківській тепломережі повідомили, що через перепади напруги через негоду деякі котельні в місті не працюють.

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