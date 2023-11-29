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Українська ППО вночі відбила атаку «шахедів» та двох авіаційних ракет РФ

29 листопада 2023, 08:15

Українська ППО вночі відбила атаку «шахедів» та двох авіаційних ракет РФ

Українська ППО вночі відбила атаку «шахедів» та двох авіаційних ракет РФ

Війська РФ вночі випустили територією України 21 дрон-камікадзе типу «Шахед» і три крилаті ракети Х-59. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«У ніч на 29 листопада 2023 року противник атакував ударними БпЛА типу Shahed у напрямку з Приморсько-Ахтарська РФ, а також керованими авіаційними ракетами Х-59 з повітряного простору окупованої Херсонської області», — йдеться в повідомленні Повітряних сил.

Повідомляється, що всього агресор застосував 21 ударний дрон і 3 керовані авіаційні ракети Х-59. До відбиття повітряного нападу залучено винищувачів зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Також повідомляється, що основним напрямом удару безпілотників була Хмельницька область, ракети цілилися на південь країни.

Внаслідок бойової роботи всіх ударних безпілотників противника знищено в межах Одеської, Дніпропетровської, Київської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей. Також знищено дві керовані авіаційні ракети у Миколаївській області. Третя — не досягла бажаної мети.

Нагадаємо, російські війська 28 листопада скинули на Торецьк дві керовані авіабомби «ФАБ-500». Пошкодження отримало місцеве підприємство. Було поранено чотирьох жінок.

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