Зеленський вважає, що повернути Донбас складніше, ніж Крим

Володимир Зеленський. Фото: Пресслужба президента України

Президент України Володимир Зеленський вважає, що деокупувати Крим буде легше, ніж Донецьку та Луганські області. За його словами, йде мова про ментальне повернення людей до України. Про це очільник країни розповів під час зустрічі з миколаївськими студентами.



«Може так статися, що ми території повернемо раніше, ніж цих людей. Так може бути. Наприклад, якщо ми беремо Донбас, люди живуть там 10 років, живуть в іншому просторі і це довгий процес. Може бути по-різному. Я вважаю, що складніше з Донбасом. Мені партнери колись казали: "Вам буде майже неможливо повернути Крим і дуже складно повернути Донбас". А на мою думку, якщо ми говоримо про людей, все одно території повертаються з людьми, якщо люди не хочуть — буде дуже складно», — наголосив він.



Зеленський додав, що на Донбасі 10 років тривали бойові дії, було «багато сепаратизму», багато людей бачили війну власними очима, тому жителів цих регіонів буде важко повернути.



«І навіть зараз, коли Росія проти нас воює, найжорсткіше сепаратисти стоять, біжать росіяни, а ці стоять. А бойових дій в Криму не було, тому я вважаю, що Крим чекає дуже на повернення, а Донбас також чекає, але буде дуже складно, бо велика частина цієї території була окупована і мілітаризована максимально. Нам головне нас зберегти, нашу цілісність. Те, що в нас є, все інше обов’язково повернеться», — вважає Зеленський.





Нагадаємо, у середу 29 листопада президент України Володимир Зеленський відвідав Херсонську та Миколаївську області.