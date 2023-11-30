Зеленский считает, что вернуть Донбасс сложнее, чем Крым

Владимир Зеленский. Фото: Пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что деоккупировать Крым будет легче, чем Донецкую и Луганскую области. По его словам, речь идет о ментальном возвращении людей в Украину. Об этом глава государства рассказал во время встречи с николаевскими студентами.



«Может так случиться, что мы территории вернем раньше этих людей. Так может быть. К примеру, если мы берем Донбасс, люди живут там 10 лет, живут в другом пространстве и это долгий процесс. Может быть по-разному. Я считаю, что сложнее с Донбассом. Мне партнеры говорили: "Вам будет почти невозможно вернуть Крым и очень сложно вернуть Донбасс". А по-моему, если мы говорим о людях, все равно территории возвращаются с людьми, если люди не хотят — будет очень сложно», — подчеркнул он.



Зеленский добавил, что на Донбассе 10 лет продолжались боевые действия, было «много сепаратизма», многие видели войну собственными глазами, поэтому жителей этих регионов будет трудно вернуть.



«И даже сейчас, когда Россия против нас воюет, жесточайше сепаратисты стоят, бегут россияне, а эти стоят. А боевых действий в Крыму не было, поэтому я считаю, что Крым ждет очень возвращения, а Донбасс тоже ждет, но будет очень сложно, потому что большая часть этой территории была оккупирована и милитаризована максимально. Нам главное нас сохранить, нашу цельность. То, что у нас есть, все остальное обязательно вернется», — резюмировал Зеленский.





Напомним, в среду 29 ноября, президент Украины Владимир Зеленский посетил Херсонскую и Николаевскую области.