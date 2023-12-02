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Донецьк, Луганськ та не тільки: Головні події 2 грудня

02 грудня 2023, 23:00

Донецьк, Луганськ та не тільки: Головні події 2 грудня

Суспільство

 Сім'я Бубнових на початку повномасштабного російського вторгнення пережила страшні дні окупації та блокади у Маріуполі, без нормальних умов існування, світла, води, їжі та зв'язку. І все ж таки вони вибираються через лінію фронту на територію України. Марія втрачає зв'язок зі своєю матір'ю Аллою, доки вона також самотужки не виїжджає з міста. Росіяни повністю зруйнували бізнес Марії та Сергія Бубнових, які будували його 10 років, але представники міжнародних організацій обіцяють їм допомогти з поновленням бізнесу на новій території. Для фінансової безпеки та прорахунку нової моделі бізнесу, Марія разом з дітьми Аліною та Артемом виїжджають до Нідерландів, розділившись зі своїм чоловіком Сергієм, згодом до них приєднується і мати Марії Алла.



Мешканці Маріуполя провели мітинг. Ситуація для захопленого Росією міста поширена: старий будинок зруйнували, на його місці збудували новий, де тепер продають квартири. При цьому мешканцям зруйнованого будинку квартири натомість не видають. Максимум – пропонують взяти житло в іпотеку.

Влада РФ, ймовірно, намагається стримати публічну незгоду родичів російських військових, зокрема шляхом підкупу, йдеться у звіті розвідки Міноборони Великобританії.

Бойові дії

 У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області партизани знищили кілька окупантів та пошкодили військову техніку.

Військові РФ зазнають великих втрат в Україні. Дезертири армії окупантів, які втекли з Росії, розповіли американським журналістам про те, що відбувається на фронті, пише видання The Washington Post.

30 листопада невідомі підірвали вантажний склад на перегоні «Ітікіт-Окусікан», що складається з 50 вагонів (41 цистерна з дизельним паливом та 3 цистерни з авіаційним паливом). Внаслідок вибуху 16 цистерн вигоріли, біля двох цистерн у районі зливу виявили пробоїну. Після вибуху вдалося вивезти 14 цистерн, але подальше транспортування вагонів поки неможливе — вибух серйозно пошкодив рейки, а паливо їх затопило. Пізніше у цьому районі було підірвано ще один склад. Чотири цистерни зі складу вигоріли, ще дві були пошкоджені вогнем. За попередніми даними, паливо розлилося на площу 150 квадратних метрів. За словами джерела «Української правди» у силових структурах, за цим підривом стоїть СБУ.

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