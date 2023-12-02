В Мариуполе устроили митинг жители, которые остались без дома

Митинг в Мариуполе. Кадр с видео

Жители Мариуполя, которые остались без дома по бывшей улице Нахимова, 82, вышли на митинг, требуя предоставить им жилье.



Отчаявшиеся участники митинга записали видео с обращением к президенту РФ Владимиру Путину, призывая его, как гаранта Конституции, повлиять на решение проблемы.



Ситуация для захваченного Россией города распространенная: старый дом разрушили, на его месте построили новый, в котором теперь продают квартиры.



При этом жителям разрушенного дома квартиры взамен не выдают. Максимум — предлагают взять жилье в ипотеку.

Ранее сообщалось, что жители Мариуполя в ожидании постройки нового дома на месте исторического памятника «Дома с часами» опасаются не получить квартиры, которые были уничтожены оккупантами в ходе беспрерывной бомбежки их города.



Как узнали местные жители, квадратный метр жилья в новом «доме с часами» будет стоить 115 тысяч рублей, первоначальный взнос не менее 10% и ипотека под 2%. За строительство отвечает частный застройщик «РКС Девелопмент», главный офис которого расположен в Москве.