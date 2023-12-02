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Донецк, Луганск и не только: Главные события 2 декабря

02 декабря 2023, 23:00

Донецк, Луганск и не только: Главные события 2 декабря

Общество

Семья Бубновых в начале полномасштабного российского вторжения пережила страшные дни оккупации и блокады в Мариуполе, без нормальных условий существования, света, воды, пищи и связи. И все же они выбираются через линию фронта на территорию Украины. Мария теряет связь со своей матерью Аллой, до тех пор пока она также своими силами не выезжает из города. Россияне полностью разрушили бизнес Марии и Сергея Бубновых, которые строили его 10 лет, но представители международных организаций обещают им помочь с возобновлением бизнеса на новой территории. Для финансовой безопасности и просчета новой модели бизнеса, Мария вместе с детьми Алиной и Артемом выезжают в Нидерланды, разделившись со своим мужем Сергеем, впоследствии к ним присоединяется и мать Марии Алла.



Жителя Мариуполя провели митинг. Ситуация для захваченного Россией города распространенная: старый дом разрушили, на его месте построили новый, в котором теперь продают квартиры. При этом жителям разрушенного дома квартиры взамен не выдают. Максимум — предлагают взять жилье в ипотеку.

Власти РФ, вероятно, пытаются сдержать публичное несогласие родственников российских военных, в частности путем подкупа, говорится в отчете разведки Минобороны Великобритании.

Боевые действия

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области партизаны уничтожили несколько оккупантов и повредили военную технику.

Военные РФ несут большие потери в Украине. Дезертиры армии оккупантов, сбежавшие из России, рассказали американским журналистам о происходящем на фронте, пишет издание The Washington Post.

30 ноября неизвестные взорвали грузовой состав на перегоне «Итыкит-Окусикан», состоящий из 50 вагонов (41 цистерна с дизельным топливом и 3 цистерны с авиационным топливом). В результате взрыва 16 цистерн выгорели, у двух цистерн в районе слива обнаружили пробоину. После взрыва удалось вывезти 14 цистерн, но дальнейшая транспортировка вагонов пока невозможна — взрыв серьезно повредил рельсы, а вытекшее топливо их затопило. Позже в этом же районе был взорван еще один состав. Четыре цистерны из состава выгорели, еще две были повреждены огнем. По предварительным данным, топливо разлилось на площади 150 квадратных метров. По словам источника «Украинской правды» в силовых структурах, за этим подрывом стоит СБУ.

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