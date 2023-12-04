ДТЕК у 2025 році хоче завершити будівництво найбільшої ВЕС у Східній Європі

Компанія ДТЕК планує у 2025 році завершити будівництво Тилігульської вітрової електростанції, яка стане найбільшою ВЕС у Східній Європі, що на Миколаївщині. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.



Зазначається, що група ДТЕК та Vestas 4 грудня підписали меморандум про взаєморозуміння щодо завершення будівництва найбільшої у Східній Європі вітрової електростанції.



Встановлена потужність Тилігульської ВЕС становитиме 500 МВт, а загальний обсяг інвестицій у проєкт перевищить 650 млн євро.



«Фінально І та ІІ черги ДТЕК Тилігульської ВЕС матимуть 83 вітротурбіни. Станція буде здатна виробляти близько 1,7 ТВт-годин електроенергії щорічно. Цього достатньо потреб 900 тис. домогосподарств. Очікується, що проєкт дозволить скоротити викиди СО2 щорічно на 1,7 млн тонн», - йдеться у повідомленні.



У ДТЕК готові розпочати будівництво другої черги ВЕС у 2 кварталі наступного року, а закінчити будівництво наприкінці 2025 року. Поступове підключення до мережі змонтованих вітротурбін очікується з кінця 2024 року.



Нагадаємо, 29 листопада, з 13:00 в енергосистемі було зафіксовано дефіцит електроенергії, причина дефіциту — стрімке зростання споживання через важкі погодні умови та одночасне включення до мережі тисяч споживачів із постраждалих від негоди регіонів.



