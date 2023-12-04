Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 4 грудня

Суспільство



У Воронезькій області фура протаранила колону Росгвардії, внаслідок аварії загинула одна людина та постраждали п'ять росгвардійців.



Управління ФСБ щодо «ЛНР» порушило кримінальну справу проти місцевого жителя за «шпигунство». Його звинувачують у зборі даних про місця дислокації російських військовослужбовців та техніки для ЗСУ.



Бойові дії



Американське видання The Washington Post у своєму матеріалі про контрнаступ спробувало знайти причини невдалої компанії порівняно з Харківською операцією та просуванням ЗСУ у Херсонській області і дійшло висновку, що спочатку все пішло не за планом, який Генштаб розробляв разом зі своїми західними колегами.



Вибух у районі металургійного комбінату в окупованому Алчевську Луганської області стався увечері 3 грудня. У російській компанії «ЮГМК», яка керує Алчевським металургійним комбінатом, заявили, що постраждали чотири працівники підприємства. Який саме стався інцидент, у компанії уточнювати не стали. Український військовослужбовець Артем Карякін (позивний «Східний») із посиланням на повідомлення місцевих жителів написав, що «вчора на прохідній Алчевського металургійного комбінату невідомі з автомобіля кинули гранату, внаслідок чого постраждало кілька людей».



Окупований Луганськ пізно ввечері 3 грудня зазнав атаки безпілотників. Удару було завдано по нафтобазі.



В угрупуванні «ДНР» заявили, що внаслідок обстрілів поранення за добу отримали семеро людей, у тому числі двоє підлітків, пошкоджено шість житлових домобудів, а також вісім об'єктів цивільної інфраструктури.

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