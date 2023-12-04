Донецк, Луганск и не только: Главные события 4 декабря

Общество



В Воронежской области фура протаранила колонну Росгвардии, в результате аварии погиб один человек и пострадали пять росгвардейцев.



Управление ФСБ по «ЛНР» возбудило уголовное дело против местного жителя за «шпионаж». Его обвиняют сборе данных о местах дислокации российских военнослужащих и техники для ВСУ.



Боевые действия



Американское издание The Washington Post в своем материале о контрнаступлении попыталось найти причины неудачной компании в сравнении с Харьковской операцией и продвижением ВСУ в Херсонской области и пришло к выводу, что изначально все пошло не по плану, который Генштаб разрабатывал вместе со своими западными коллегами.



Взрыв в районе металлургического комбината в оккупированном Алчевске Луганской области произошел вечером 3 декабря. В российской компании «ЮГМК», которая управляет Алчевским металлургическим комбинатом, заявили, что пострадало четыре работника предприятия. Какой именно произошел «инцидент», в компании уточнять не стали. Украинский военнослужащий Артем Карякин (позывной «Східний») со ссылкой на сообщения местных жителей написал, что «вчера на проходной Алчевского металлургического комбината неизвестные из автомобиля метнули гранату, в результате чего пострадало несколько человек».



Оккупированный Луганск поздним вечером 3 декабря подвергся атаке беспилотников. Удар был нанесен по нефтебазе.



В группировке «ДНР» заявили, что в результате обстрелов ранения за сутки получили семь человек, в том числе двое подростков, повреждены шесть жилых домостроений, а также восемь объектов гражданской инфраструктуры.

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