Сили оборони знищили 41 із 48 ударних БПЛА «Shahed-136/131»

У ніч на 6 грудня 2023 року окупанти атакували Україну безпілотниками типу «Shahed» з двох напрямків — мис Чауда (Крим) та Курська область. Про це повідомило командування ПС ЗСУ.



Усього зафіксовано пуски 48 ударних БПЛА «Shahed-136/131». Внаслідок протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 41 ударний БПЛА противника.



«Залучалася авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Сил оборони України», — додав командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук, подякувавши всім воїнам за захист повітряного простору.



Нагадаємо, в ніч на 5 грудня 2023 року противник атакував ударними БпЛА «Shahed-136/131» у двох напрямках, а також застосував зенітні керовані ракети С-300, які направили цивільними об'єктами Донецької та Херсонської областей.